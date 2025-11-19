Ataques israelitas no Líbano fazem 14 mortos em dois dias

O Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde Pública do Líbano anunciou em comunicado esta quarta-feira que “um ataque do inimigo israelita contra um veículo na aldeia de At Tiri, no distrito de Bint Jbeil, resultou na morte de um cidadão e fez 11 feridos".

Na terça-feira, Israel lançou um ataque contra Ain el-Helweh, o maior campo de refugiados palestinianos no sul do Líbano, e 13 pessoas foram mortas.

c/agências

A vítima mortal é o motorista do autocarro, um habitante local identificado como Bilal Shayto.A Palestina disse que o ataque teve como alvo um clube desportivo, enquanto Israel afirmou ter atingido “terroristas num campo de treino do Hamas”.Israel continuou os seus ataques regulares ao Líbano, apesar do cessar-fogo acordado há quase um ano, e, após a implementação da cessação das hostilidades na Faixa de Gaza no mês passado, intensificou significativamente a sua campanha de bombardeamentos contra alvos suspeitos do grupo xiita libanês Hezbollah.O Líbano acolhe aproximadamente 222.000 refugiados palestinianos, segundo a ONU, a maioria dos quais vive em condições difíceis em campos. São descendentes de refugiados que fugiram da Palestina em 1948, durante a criação do Estado de Israel.