Um morto e 3.000 desalojados devido a forte tempestade no sul do Brasil

Uma forte tempestade no sul do Brasil, a segunda em apenas uma semana, provocou a morte a pelo menos uma pessoa e cerca de 3.000 pessoas tiveram de ser retiradas devido a um deslizamento de terra.



A precipitação intensa dos últimos dois dias no estado brasileiro do Rio Grande do Sul, que faz fronteira com o Uruguai e Argentina, causou danos materiais, inundações e bloqueios de estradas, indicaram as autoridades.



De acordo com o último relatório da Defesa Civil, pelo menos 3020 pessoas foram obrigadas a abandonar temporariamente as suas casas.



A cidade mais afetada é São Sebastião do Caí, onde cerca de 1.730 residentes foram retirados devido à inundação do rio que atravessa o município e cujo nível se espera que continue a subir nas próximas horas.



Na capital regional, Porto Alegre, várias partes da cidade ficaram parcial ou totalmente bloqueadas pelas cheias.



Esta é a segunda grande tempestade a atingir a região sul do Brasil em uma semana.