Um morto e vários feridos num ataque com arma branca em Hamburgo

RTP 28 Jul, 2017, 16:38 | Mundo

“Ainda não temos informações fiáveis sobre o motivo e número de pessoas feridas”, afirmou um agente da polícia de Hamburgo, adiantando que o agressor “entrou num supermercado e começou a atacar os clientes”.



O diário alemão Bild publicou no seu site uma foto em que se vê o alegado agressor com um saco branco sobre a cabeça, coberto de sangue. De acordo com o jornal, no momento do ataque terá gritado “Allah uh Akbar” (“Deus é grande”).



O suspeito, que não foi identificado, tentou fugir após o ataque, mas foi perseguido e detido por pessoas que estavam no local e que depois chamaram a polícia.





#Barmbek: Es handelt sich definitiv um einen Einzeltäter. Erste Meldungen über ein mögliches Raubmotiv haben sich bisher nicht bestätigt. https://t.co/q7k1JyQ6Wj — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 28 de julho de 2017

“Trata-se de um atacante solitário. As primeiras informações, que se referem a roubo como possível motivação do suspeito, não estão confirmadas”, refere a polícia de Hamburgo na sua conta no Twitter.