Um morto em atropelamento na parada LGBTI+ na Florida, autarca fala em "ataque terrorista"

As imagens mostram o momento em que as vítimas são assistidas pelas equipas de emergência. Num outro vídeo, um homem é visto a ser detido pelas autoridades, embora a polícia não tenha revelado se se trata do condutor do veículo.

As autoridades estão a investigar se os atropelamentos resultaram de um acidente ou foram um ato premeditado. O FBI não afasta para já nenhuma hipótese. O condutor do veículo está a ser interrogado.







Algumas testemunhas no local dizem que o atropelamento pareceu intencional. Dean Trantalis, mayor de Fort Lauderdale, fala mesmo em ato terrorista contra a comunidade LGBT.