Um polícia morto e dois feridos em ataque em Islamabad

O tiroteio na segunda-feira à noite começou quando dois homens, numa motocicleta, dispararam contra um posto de controlo policial em Islamabad.", disse a polícia, em comunicado, acrescentando que os autores dos disparos tinham sido mortos.O Ministério do Interior paquistanês lançou uma investigação sobre o incidente. As violações de segurança são raras em Islamabad, lar de dezenas de embaixadas, que estão sob forte vigilância policial.Nenhum grupo reivindicou o ataque. Mas o Paquistão enfrenta o ressurgimento do Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), o grupo extremista islâmico talibã paquistanês, galvanizado pelo regresso dos talibãs ao poder, em agosto, no Afeganistão.

Shahid Zaman, um alto responsável da polícia em Islamabad, disse à agência de notícias France-Presse (AFP) que o ataque foi um "ato de terrorismo".