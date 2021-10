UNESCO atribui prémio a projetos de formação feminina do Brasil e Moçambique

No caso da, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) refere, numa nota divulgada, que o projeto brasileiro foi "", assinalando que está "a trabalhar para colmatar a lacuna de género" neste setor ao prestar formação a milhares de mulheres e raparigas" em competências digitais.O projeto, que já chegou a mais de 10.000 mulheres e raparigas através dos seus cursos de 18 semanas, pretende equipar mulheres e raparigas com "".Quanto àde Moçambique, o júri destacou o projeto "", que "".", acrescenta-se na nota, que refere que mais de 5.000 jovens já foram capacitadas para participarem ativamente na educação e na sociedade.Os prémios serão entregues numa cerimónia virtual a realizar esta sexta-feira, com a participação da diretora-geral da UNESCO, Audrey Azoulay, e da enviada especial da UNESCO para a promoção da educação das mulheres e das crianças e primeira-dama chinesa, Peng Liyuan.A cerimónia formal de entrega dos prémios será seguida do lançamento de um novo projeto de colaboração entre China e África para a promoção da educação escolar em saúde para raparigas de África durante a covid-19, que conta com o financiamento pela Universidade de Pequim.

Estabelecido em 2015, o prémio UNESCO 2021 para a Educação de Raparigas e Mulheres, no valor de cinquenta mil dólares (43 mil euros), é financiado pela República Popular da China e destina-se a reconhecer e apoiar projetos inovadores que promovam a educação de raparigas e de mulheres.