União Europeia aprova três mil milhões de ajuda à Ucrânia

Foto: Arnd Wiegmann - Reuters

É a primeira tranche dos 18 mil milhões de euros que Bruxelas vai, ao longo deste ano, entregar às autoridades ucranianas. O anúncio foi feito por Ursula von der Leyen no Fórum de Davos, onde esta manhã também esteve a primeira-dama Ucraniana. A mulher do presidente Volodymyr Zelensky diz que, com a ajuda dos parceiros internacionais, 2023 pode ser o ano da construção da paz no país.