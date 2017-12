União Europeia chega a acordo sobre capturas e quotas de pesca para 2018

Lusa13 Dez, 2017, 07:56 / atualizado em 13 Dez, 2017, 07:58 | Mundo

Os vinte e oito chegaram a um acordo às 07h38 locais (06h38 em Lisboa), depois de uma negociação particularmente longa em relação aos anos anteriores, de quase vinte e duas horas.



Os ministros estavam reunidos desde as 10h00 da manhã (09h00 em Lisboa) de terça-feira em Bruxelas.

Resultado "bastante favorável"

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, destacou esta quarta-feira o "resultado bastante favorável" da maratona de negociações face às expectativas de Portugal, nomeadamente na redução da pescada.



"Os resultados deste conselho, face às expectativas, são bastante favoráveis", disse a ministra aos jornalistas, exemplificando com o biqueirão - uma espécie com elevado valor comercial - "onde havia uma proposta de redução de 20%" e foi conseguida a manutenção" das quotas de pesca para o próximo ano.



As capturas de pescada em águas nacionais sofre um corte de 12%, acima dos 30% inicialmente propostos por Bruxelas e as capturas de carapau são reduzidas em 24%, sendo que em nenhuma das espécies a quota é atingida pelos pescadores portugueses.



Ana Paula Vitorino destacou a boa cooperação com a sua homóloga espanhola, Isabel Tangerina, nas negociações, salientando que os dois países trabalharam "de uma forma muito próxima".