União Europeia chegou a acordo provisório para primeira Lei Europeia do Clima

A União Europeia chegou a um acordo provisório para a implementação da primeira Lei Europeia do Clima. Com a meta de reduzir em 55% as emissões poluentes até 2030, Bruxelas mantém-se na liderança global do combate às alterações climáticas, como conta o correspondente da RTP, Duarte Valente.