União Europeia expressa apoio à Suíça após incêndio em bar de estância de ski

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, expressou "profunda tristeza" pela tragédia e enviou "as mais sinceras condolências às famílias e amigos das vítimas".

"Estamos em contacto com as autoridades suíças para fornecer assistência médica às vítimas através do Mecanismo de Proteção Civil da UE. A Europa solidariza-se plenamente com a Suíça", disse von der Leyen, numa mensagem publicada nas redes sociais.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, também expressou "solidariedade às autoridades suíças por este incidente devastador".

Por sua vez, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, afirmou que "o trágico incêndio" em Crans Montana "é uma forma devastadora de começar o Ano Novo".

"Estou profundamente triste com esta notícia. Meus pensamentos estão com todos os afetados, os feridos e as famílias e entes queridos que enfrentam uma perda inimaginável na primeira noite do ano", disse.

Uma festa num bar em Crans-Montana transformou-se em tragédia pouco depois da meia-noite, quando as chamas alastraram em minutos, causando um incêndio de grandes proporções que deixou jovens presos.

As chamas e o fumo impediram que os participantes da festa, localizada no subsolo de uma discoteca, escapassem pela escada que dava acesso ao terraço.