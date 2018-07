União Europeia pede cooperação dos EUA, Rússia e China para travar guerra comercial

O apelo de Donald Tusk foi feito em Pequim, no arranque da Cimeira anual China União Europeia, horas antes do encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin.



Este pedido chega numa altura em que entram em vigor, nos Estados Unidos, as Taxas Alfandegárias sobre as importações chinesas.



O Presidente do Conselho Europeu diz que a Europa, a China, os Estados Unidos e a Rússia têm a "obrigação comum" de não destruir a ordem global.