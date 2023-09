UNICEF. Mais de 11 mil crianças sozinhas atravessaram a rota do Mediterrâneo Central para Itália este ano

Tendo o número de chegadas atingido o pico máximo este mês, 4.800 pessoas chegaram à ilha italiana de Lampedusa, no sul do país, um dos principais portos de escala para quem quer entrar irregularmente no continente europeu, inclusíve menores não-acompanhados.

Quase todos os dias chegam à Europa crianças africanas que fogem da guerra, conflito, violência e pobreza nos seus países de origem e procuram asilo, segurança e melhores condições de vida nos países europeus.





As crianças não-acompanhadas, especialmente as raparigas e as crianças da África subsaariana, são as mais vulneráveis a riscos de violência, exploração e abuso, antes, durante e após a travessia.





muitas vezes colocadas em barcos insufláveis sobrelotados ou em barcos de pesca de madeira de má qualidade" ou "no porão de navios, ou em barcos de ferro – particularmente perigosos para a navegação”. Em julho, a diretora das Políticas de Infância da UNICEF, Francisca Magano, em entrevista à RTP, alertava para o facto de cerca de 70 por cento das crianças que chegam à Europa estarem sozinhas.

A UNICEF explica que estas são "ou





“As mortes e desaparecimentos na rota do Mediterrâneo Central triplicaram neste verão em comparação com o ano passado”, revela a UNICEF. Pelo menos 990 pessoas morreram ou desapareceram ao tentarem atravessar o Mediterrâneo Central, entre junho e agosto de 2023. Um número que se estima que esteja provavelmente longe da realidade devido aos muitos naufrágios que não deixam sobreviventes nem são registados. “O Mar Mediterrâneo tornou-se um cemitério para as crianças e os seus futuros. O devastador custo para as crianças que procuram asilo e segurança na Europa é o resultado de escolhas políticas e de um sistema de migração falido”, critica Regina De Dominicis, diretora Regional da UNICEF para a Europa e Ásia Central.







A UNICEF apela aos governos que proporcionem vias mais seguras e legais para as crianças que procuram asilo, reforcem os sistemas nacionais de proteção da criança para proteger as crianças refugiadas, coordenem as operações de busca e salvamento e garantam o desembarque das crianças em locais seguros, não permitindo que estas sejam retidas, por tempo indeterminado, em instalações fechadas, como acontece atualmente.





A agência das Nações Unidas acredita que o atual debate sobre Pacto da EU para as Migrações e Asilo, entre o Parlamento Europeu e os Estados-membros da União Europeia, é “uma oportunidade imediata para afirmar e defender” os direitos das crianças nos países de partida, em trânsito e à chegada, através do desenvolvimento de políticas que abordem as diversas violações de direitos que são vítimas.