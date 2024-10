UNICEF Portugal lançou um um apelo de apoio às vítimas do conflito no Líbano

A 29 de setembro, já tinham morrido mil e seiscentas pessoas, incluindo cento e quatro crianças, e mais de 346.200 pessoas já tinham sido deslocadas, mais de um terço das quais são menores.



De acordo com a UNICEF, as crianças no Líbano estão a suportar o peso da crise no Médio Oriente, porque as deslocações massivas têm afetado as escolas e instituições de ensino, que estão encerradas e transformaram-se em abrigos coletivos.



Por outro lado, a pressão sobre o sistema de saúde está a condicionar a capacidade de resposta aos feridos e às populações que precisam de assistência médica e hospitalar.



A escassez de água e de alimentos também afeta quem resiste aos ataques, no Líbano.