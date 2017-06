Unionistas irlandeses prometem responsabilidade para estabilidade da nação

12 Jun, 2017, 13:53 / atualizado em 12 Jun, 2017, 14:22 | Mundo

Um “terramoto político no Reino Unido”. É assim que Arlene Foster descreve as eleições na passada semana. Uma votação que deu pela primeira vez na história dez lugares no Parlamento aos unionistas irlandeses e uma posição de influência sem precedentes, depois de os conservadores terem perdido a maioria absoluta.



No fim de semana, o gabinete da primeira-ministra chegou a anunciar um acordo com o Partido Democrático Unionista. Horas depois, o partido irlandês contradizia May. A pressão está agora no encontro entre Theresa May e Arlene Foster esta terça-feira, quando os media questionam se May conseguirá manter-se como chefe do executivo.



Na véspera, Foster veio estabelecer as linhas para a negociação num artigo de opinião publicado no Belfast Telegraph, garantindo uma atitude responsável.



“Quando me encontrar com a primeira-ministra amanhã em Londres, vou estar estar ciente da nossa responsabilidade de trazer estabilidade à nação neste tempo de desafios. Trabalharemos para um acordo que possa trazer a toda a nação um bom Governo”, frisa Foster.



A responsável dos unionistas frisa que a plataforma de negociação assenta na vontade de “fortalecer a União, trabalhar para um bom acordo para a Irlanda do Norte quando o Reino Unido abandona a União Europeia e a promessa de fazer o melhor para colocar Stormont (parlamento da Irlanda do Norte) a funcionar de novo para o benefício de todos”.



A líder do DUP fala de uma real oportunidade para a Irlanda do Norte e em “capitalizar as oportunidades”. Arlene Foster argumenta que trazer benefícios para todos equivale a dizer “colocar Stormont a trabalhar de novo”. “Vou estar empenhada com outros partidos políticos locais para tentar conseguir um acordo para restaurar a nossa Assembleia e Executivo”, garante.



No entanto, lança “avisos” para o interior da Irlanda do Norte: “o tempo para um comportamento pouco razoável e para exigências irrealistas acabou”.



A estação de televisão BBC anunciou entretanto que a primeira-ministra britânica deverá atrasar a apresentação do seu programa de Governo por alguns dias, devendo divulgar o documento na próxima segunda-feira.



O adiamento deve-se às negociações em curso com o Partido Democrático Unionista (DUP) para a obtenção de um apoio que permita a aprovação das leis mais importantes, nomeadamente nas áreas da economia e da segurança, dois temas centrais para o Reino Unido.

Governo anunciado

Ainda sem acordo assinado com os unionistas, May anunciou os nomes do novo Governo, enquanto grassa a especulação sobre a capacidade de a primeira-ministra se manter no cargo e à frente dos conservadores.



O adversário trabalhista, Jeremy Corbyn, veio entretanto argumentar que ainda pode ser primeiro-ministro. “É muito possível que haja uma eleição ainda este ano ou no início do próximo ano e isso poderá ser algo bom porque não podemos ter um período de grande instabilidade”.



O turbilhão político no Reino Unido ganha relevância quando se aproximam a passos largos as negociações do brexit, que terão início no próximo dia 19 de junho.