Universidade de São José em Macau vai passar a receber estudantes da China

O reitor da Universidade de São José (USJ) considerou, na segunda-feira, esta autorização, recebida do Ministério da Educação chinês, uma "verdadeira oportunidade" para aprofundar colaborações, que "até agora não tinham sido possíveis", ao lembrar as relações de cooperação desenvolvidas com várias instituições de ensino superior e de investigação da China.

Até aqui, a USJ era a única universidade de Macau sem autorização para receber estudantes da China continental, devido à ligação com a Igreja Católica.

Stephen Morgan afirmou, em comunicado enviado à Lusa, que vai ser monitorizado "de perto o cumprimento dos respetivos regulamentos pormenorizados relativos a esta licença", uma "responsabilidade que foi atribuída através desta autorização à USJ pelo Governo Central da República Popular da China".

"Não pouparemos esforços para retribuir a confiança depositada pelo Ministério da Educação da República Popular da China, uma vez que procuramos demonstrar que somos uma universidade em, de e para Macau, em, de e para a China", sublinhou o reitor, que agradeceu o apoio do Governo de Macau, do Gabinete de Ligação do Governo Central e do Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês no território.

A USJ foi criada em 1996 como uma instituição de ensino superior católica em Macau, pela Universidade Católica de Portugal e pela diocese de Macau e partilha o espaço de 38.145 metros quadrados com o Colégio Diocesano de São José 6 (CDSJ6), num `campus` que acolhe cerca de dois mil estudantes.