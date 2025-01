UNRWA tem de abandonar Jerusalém até 30 de janeiro

A agência tem de cessar operações e evacuar todas as instalações na cidade até à próxima quinta-feira, 30 de Janeiro.



Ficam também proibidos os contactos com as autoridades israelitas.



A informação chegou numa carta entregue ao Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, pelo enviado de Israel na ONU.



Já em Gaza, o trabalho das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários tem sentido uma melhoria significativa.



Grandes quantidades de ajuda humanitária continuam a entrar na região, através das passagens de Erez e Zikim, no norte, e da passagem de Kerem Shalom, no sul.



As remessas de ajuda e os trabalhadores humanitários estão, agora, a chegar a áreas que antes eram de difícil acesso.