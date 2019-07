Partilhar o artigo Ursula von der Leyen defende solidariedade na UE e resgates no mar Imprimir o artigo Ursula von der Leyen defende solidariedade na UE e resgates no mar Enviar por email o artigo Ursula von der Leyen defende solidariedade na UE e resgates no mar Aumentar a fonte do artigo Ursula von der Leyen defende solidariedade na UE e resgates no mar Diminuir a fonte do artigo Ursula von der Leyen defende solidariedade na UE e resgates no mar Ouvir o artigo Ursula von der Leyen defende solidariedade na UE e resgates no mar

Tópicos:

Argélia, Die Welt, Dublin Von,