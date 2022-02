Uso de português em debate de candidatos presidenciais timorenses causa polémica

Dez candidatos ouvidos pela Lusa (há 16 concorrentes) concordam com a decisão, recordando que o português é, a par do tétum, uma das línguas oficiais do país e que o Presidente deve dominar as duas línguas.A maior oposição à ideia tem sido vincada por dirigentes do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO), partido que apoia a candidatura da atual vice-primeira-ministra, Berta dos Santos, que evidencia algumas dificuldades a falar português.", afirmou à Lusa Antonio Tilman, dirigente e deputado do KHUNTO.", afirmou.Questionado sobre se a postura do partido tem a ver com o facto da sua candidata ter dificuldades em português), Tilman insiste queContra a decisão manifestou-se igualmente o secretário-geral da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), Mari Alkatiri.", disse à Lusa.Além da oposição pública da candidatura de Berta dos Santos, para já nenhum outro candidato criticou publicamente a decisão, anunciada pelo presidente da CNE, José Belo.





A primeira volta das eleições ocorre a 19 de março.