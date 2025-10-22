Utilização global de carvão cresceu para nível histórico em 2024

Se o mundo quiser atingir emissões líquidas zero de carbono até 2050, a fim de limitar o aquecimento global a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, conforme estabelecido no acordo climático de Paris, mais sectores devem utilizar eletricidade em vez de petróleo, gás ou outros combustíveis fósseis.

No entanto, isto ainda não é suficiente: as taxas de crescimento anual da energia solar e eólica precisam de duplicar para que o mundo consiga os cortes de emissões necessários até ao final desta década.

Em 2024, mais de oito milhões de hectares de floresta foram perdidos permanentemente. Este número é inferior ao pico de quase 11 milhões de hectares atingidos em 2017, mas pior do que os 7,8 milhões de hectares perdidos em 2021.

“Não há dúvida de que estamos, em grande parte, a fazer as coisas certas. Simplesmente não estamos a avançar com a rapidez necessária. Uma das conclusões mais preocupantes da nossa avaliação é que, pelo quinto relatório consecutivo da nossa série, os esforços para eliminar o carvão estão muito longe do caminho certo”, afirmou ao jornal britânicoClea Schumer, investigadora associada doWorld Resources Institute.Mas isto só funcionará se o fornecimento global de eletricidade for redirecionado para um patamar de baixo carbono., acrescentou Schumer.Embora a maioria dos governos deva visar a "redução gradual" da utilização do carvão após um compromisso assumido em 2021, alguns estão a avançar com o combustível mais poluente.Os esforços de Trump para travar os projetos de energias renováveis e remover o financiamento e os incentivos à mudança para fontes de energia de baixo carbono ainda não se fizeram sentir sob a forma de maiores emissões de gases com efeito de estufa. Mas o relatório sugeriu que estes esforços teriam um efeito no futuro, embora outros, incluindo a China e a União Europeia, pudessem atenuar o impacto continuando a favorecer as energias renováveis.“Não há dúvida de que os recentes ataques dos Estados Unidos à energia limpa tornam mais desafiante para o mundo manter a meta do Acordo de Paris ao seu alcance. Mas, explicou Sophie Boehm, investigadora associada do laboratório de mudança de sistemas do WRI e principal autora do relatório.O mundo está a avançar muito lentamente na melhoria da eficiência energética, em particular na redução do carbono gerado pelo aquecimento dos edifícios.As emissões industriais são também uma preocupação: o sector do aço tem aumentado a sua “intensidade de carbono” – o carbono produzido com cada unidade de aço fabricada – apesar dos esforços de alguns países para adotar métodos de baixo carbono.Na China, a participação ficou perto de metade.O relatório alertou ainda para o estado dos "sumidouros de carbono" do mundo – florestas, turfeiras, zonas húmidas, oceanos e outros recursos naturais que armazenam carbono.O mundo precisa de se mover nove vezes mais depressa para conter a desflorestação do que os governos estão a conseguir, concluiu o relatório.Cada governo deve apresentar um plano nacional detalhado sobre cortes de emissões, chamado "contribuição nacionalmente determinada". Mas já é claro que estes planos serão inadequados, pelo que a questão principal será a forma como os países responderão.