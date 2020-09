Vacina. Bruxelas conclui negociações exploratórias com BioNTech-Pfizer

Segundo um comunicado de imprensa, o contrato em vista com a BioNTech-Pfizer prevê uma compra inicial de 200 milhões de doses, mais uma opção de compra de mais 100 milhões de doses, a serem fornecidas assim que uma vacina tenha provado ser segura e eficaz contra a covid-19, e ainda a possibilidade de todos os Estados-membros a adquirirem.

A comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides argumenta que o objetivo é diversificar o mais possível o leque de vacinas à disposição da Europa.



Kyriakides escreve na rede social Twitter que a prioridade é a segurança dos cidadãos europeus e que este princípio não é negociável.



