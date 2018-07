Vaga de fogos florestais na Suécia

Só através de meios aéreos é possível ter uma pequena ideia da dimensão dos incêndios que estão a esventrar a Suécia.



Em pouco dias arderam 20 mil hectares de floresta, sobretudo no interior centro e sul do país, mas as chamas também já chegaram ao Círculo Polar Ártico.



Pelo menos 100 pessoas foram obrigadas a deixar as casas e tão cedo não devem regressar, porque não há meios suficientes para extinguir tantos fogos ao mesmo tempo.