Vaga de frio nos EUA vai bater vários recordes de temperaturas negativas no país

Os meteorologistas dizem que as temperaturas vão começar a descer já esta segunda-feira, a partir do Oeste do país e descendo lentamente até sul.



Os valores mais baixos esperados serão no Sul e no Oeste, já na próxima terça-feira, quando algumas zonas do Texas atingirem os 8 graus negativos, algo que não acontecia desde meados dos anos 40.



As máximas, esta segunda-feira, não deverão ultrapassar os 6 graus negativos, na zona dos Grandes Lagos, entre os Estados Unidos e o Canadá. No estado do Michigan, os meteorologistas alertaram para a possível queda de neve já esta segunda-feira. Também no Estado do Ohio as temperaturas vão sofrer grandes descidas.



No sul do país as temperaturas vão estar 24 graus abaixo da média, com Dallas, no Estado do Texas, a atingir os 5 graus negativos. Para esta zona do país está também prevista uma tempestade, que contará com chuvas geladas e o ar bastante frio.



A partir de quarta-feira a vaga de frio irá atingir a zona de Boston e Washington D.C., com temperaturas muito abaixo da média para esta altura do ano.



Segundo os meteorologistas, este padrão irá manter-se no país até à segunda semana de novembro. A partir dessa altura o frio intenso irá enfraquecer e as temperaturas vão subir gradualmente.