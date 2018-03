Vaga de frio siberiano provocou 50 mortos na Europa

Cristina Sambado - RTP01 Mar, 2018, 13:53 | Mundo

Um balanço feito pela agência AFP revela que se registaram 19 mortos na Polónia, seis na República Checa, cinco na Lituânia, quatro em França e na Eslováquia, dois na Itália, na Roménia, na Sérvia e na Eslovénia, um na Holanda e em Espanha. Na Estónia, desde o início de fevereiro, o frio provocou sete mortos.



O grupo de gás russo Gazprom anunciou que bateu, por seis dias consecutivos, os seus registos diários de exportação para a Europa. O último registo foi definido segunda-feira em 668,8 milhões de metros cúbicos.



Na Suíça, a queda de neve obrigou ao encerramento do aeroporto de Genebra. As autoridades aeroportuárias aconselham “os passageiros a não se deslocarem ao aeroporto”.





Takeoffs at #GeneveAeroport are scheduled at 11:00 and landings at 12:00. Next information at 11:00. — Genève Aéroport (@GeneveAeroport) 1 March 2018

The runway is open at #GeneveAeroport for takeoffs. Delays and cancellations are expected. Landings are scheduled at 13h. — Genève Aéroport (@GeneveAeroport) 1 March 2018

Actuellement, dû au fortes chutes de neige, plusieurs lignes ferroviaires ne sont praticables que de manière limitée. Vous trouverez un aperçu de la situation actuelle du trafic ferroviaire sous https://t.co/yXsUMckNaf #cff pic.twitter.com/BA99YL2jwJ — RailService. (@RailService) 1 March 2018

"Besta do Oriente"

Red Warning of Wind and Snow for South West England https://t.co/BaS80cjGHs — Met Office warnings (@metofficeEng) 1 March 2018

França em alerta laranja

Les bus dédiés à l'évacuation des personnes en difficulté sur l'#A9 arrivent sur les zones impactées par l'épisode neigeux. pic.twitter.com/yNoUI4iF1h — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) 1 March 2018

Alerta amarelo em Espanha

01/03 12:01 #AEMET #avisos nivel naranja por lluvias y/o costeros para mañana en Andalucía y Cataluña +infoCLICK EN LA IMAGEN o en https://t.co/3ce1BF7jDj https://t.co/aVjTUH9sBq — AEMET (@AEMET_Esp) 1 March 2018

La nieve y el hielo han afectado hoy a bastantes Alvias Madrid-Galicia, cuyos pasajeros se han visto obligados a realizar transbordos entre trenes en la estación de #Zamora para no tener que pasar por el cambiador de ancho… pic.twitter.com/YM3J4Hw7zY — Grupo Tren Zamora (@GrupoTrenZamora) 28 February 2018

Europa “bate o dente”

“Em virtude das condições meteorológicas, o aeroporto de Genebra está fechado ao tráfico aéreo até nova ordem”, explicaram as autoridades suíças. As pistas estão cobertas de neveAs operações no aeroporto de Genebra foram entretanto retomadas, mas com muitos atrasos.No aeroporto de Zurique, o tráfego aéreo não foi tão afetado pelas condições climatéricas. No entanto, as primeiras descolagens apresentaram pequenos atrasos.As ligações ferroviárias entre o aeroporto de Genebra e Lausanne e entre Friburgo e Berna estão a meio gás, assim como a estação de Neuchâtel.A SBB, a empresa que gere as ligações ferroviárias suíças, alerta para a possibilidade de atrasos e cancelamentos de algumas ligações de comboios.Nas cidades de Lausanne, Berna e Zurique os transportes públicos estão também com algumas dificuldades devido à neve.A neve provocou também vários problemas nas estradas suíças, com acidentes e longas filas de trânsito em várias autoestradas.Na cidade suíça de Glattalp, a 1.850 metros acima do nível do mar, um local desabitado e onde acontecem habitualmente este tipo de extremos, os termómetros desceram até aos -36º.A tempestade Emma, que é apontada como a “Besta do Oriente” pelos meios de comunicação social britânicos, levou as autoridades a emitir um alerta vermelho para a Escócia devido à neve.O nevão provocou o corte de energia elétrica e de comunicações em várias localidades da Grã-Bretanha, obrigou ao encerramento de escolas e a atrasos nos voos e nos comboios.O Reino Unido está a “bater o dente” desde o início da semana. Em Londres a neve chegou aos cinco centímetros, mas na Escócia ultrapassou o meio metro. Todas as partidas da Liga Escocesa foram canceladas.Os aeroportos de Edimburgo e Glasgow, os mais importantes da Escócia, estiveram quarta-feira fechados e os comboios e autocarros interromperam os serviços devido à intensa tempestade de neve que atinge a região.Em França, a vaga de neve provocou a morte a três sem-abrigo e o ministro da Coesão Territorial anunciou quarta-feira que existiam 150 mil espaços de abrigo de emergência, “um número nunca antes alcançado”.Esta quinta-feira, cinquenta e cinco departamentos do sul, oeste, central e leste do país estavam em alerta laranja principalmente para gelo e neve.Do centro-oeste ao sul dos Hauts-de-France, o Grand Est e os Alpes, a neve e será seguida por "um episódio de chuva gelada", prevê Météo France.Esta quinta-feira, cerca de dois mil carros estavam bloqueados em Hérault, devido à queda de neve. As estradas secundárias estão intransitáveis em alguns locais.Em Montpellier, Biariritz e Pau muitos voos foram cancelados.Montpellier acordou esta quinta-feira com 10 a 20 centímetros de neve, o que provocou a paralisação de transportes, escolas e comércio na cidade.No norte do país prevê-se um aumento das temperaturas a partir desta quinta-feira, mas permanecerão entre os 1 e os 2º em Lille, Estrasburgo e Mulhouse. Temperaturas muito inferiores ao normal para esta época do ano.Na terça-feira, moradores de Ajaccio, na ilha francesa de Córsega, acordaram com 15 centímetros de neve na praia, o que não era visto desde 1986.Esta manhã, 40 províncias espanholas estavam em alerta amarelo devido à queda de neve, chuvas fortes e rajadas de vento que chegavam aos 100 quilómetros por hora. Vários voos foram cancelados em todo o país, várias estradas cortadas e cerca de 30 mil alunos estavam sem aulas.Duas pessoas morreram, um homem de 65 anos em Bilbau. Em Huelva, um operário que procedia à limpeza e retirada de árvores em risco de queda, também perdeu a vida. A circulação ferroviária também está a ser afetada pela neve.Na linha Madrid- Galiza quase 500 passageiros estão retidos em Zamora devido à neve e ao gelo que afeta as linhas ferroviárias.Problemas semelhantes aconteceram nos comboios Alvia, que ligam Pamplona com Madrid e Barcelona, onde a neve na província de Saragoça provocou o congelamento das agulhas de intercâmbio.Na noite de terça para quarta-feira, os termómetros caíram caiu para -21°C nas regiões montanhosas da Croácia e da Bósnia, -20°C em Lübeck, no norte da Alemanha, -19°C no sul da Polónia, -18°C perto de Liège na Bélgica e -10°C nas proximidades de Londres.Na Alemanha, a Associação dos Sem-Abrigo pediu aos centros de acolhimento para que permaneçam abertos o dia todo e não apenas de noite.