"Vão matar-nos". O medo de quem fica para trás na retirada do Afeganistão

considerados colaboradores, e que a retirada das tropas ocidentais até 11 de setembro irá levar consigo a segurança relativa de que têm beneficiado.

Desde 2016 pelo menos 300 destes afegãos próximos das forças norte-americanas foram abatidos e os Taliban já prometeram que irão continuar a persegui-los.

Consideram-nos literalmente inimigos do Islão", explicou Matt Zeller, cofundador da ONG No One Left Behind, que serviu no Afeganistão como oficial do exército dos EUA e agora procura apoiar os civis locais que serviram ou auxiliaram as tropas no terreno. "Não há misericórdia para eles".

A AP entrevistou este antigo intérprete das forças dos Estados Unidos e outros, em Cabul, capital do Afeganistão. "Não estamos seguros", lamentou à AP o pai de seis, de 41 anos, que viu recusado o pedido para ir com a família para os Estados Unidos e assim escapar à morte certa.





A ministra da Defesa da Alemanha, Annegret Kramp-Karrenbauer, prometeu em 18 de abril que nenhum dos atuais 300 intérpretes afegãos e outros civis junto das suas forças será "abandonado" sem proteção.





Desde 2013, a Alemanha já acolheu cerca de 800 civis afegãos, assim como 2.500 membros das famílias destes, devido ao risco que corriam por terem trabalhado para as forças estrangeiras.



Três anos para receber um visto

No One Left Behind para criar no público consciência da gravidade do problema. O problema tem estado também a ser focado numa série cómica, a United States of AI, que foca o regresso a casa de um veterano da guerra do Afeganistão ao lado do seu intérprete.

para os civis iraquianos que trabalharam para os norte-americanos e cuja fórmula foi adaptada aos afegãos. Ambos têm sido denunciados como demorados e complicados devido às exigências de segurança. A pandemia de Covid-19 ainda desacelerou mais os processos. Membros do Congresso dos EUA, tanto republicanos como democratas, e antigos combatentes têm estado a exigir mais celeridade, de forma a responder numa questão de meses aos pedidos de quem ajudou os norte-americanos.





Um porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse na semana passada que o pessoal da embaixada de Cabul foi reforçado de forma a ajudar a processar os vistos.

Serviço "fiel e valioso"

É o caso de Halil, que escutava as comunicações inimigas em Dari e em Pashtun e as traduzia para inglês.

“Era confiável e a sua conduta admirável”, escreveu Goodman. “Mesmo quando os combates duravam horas a fio, ele nunca perdia o controlo e podia sempre contar com ele ao meu lado”.

Hilal, que serviu ao lado das tropas americanas entre junho de 2009 e dezembro de 2012, foi mesmo filmado ao lado de Goodman, a traduzir, entre aldeãos afegãos. O seu pedido de SIV, foi contudo rejeitado por ele ter sido despedido pela firma que o havia contratado. As razões da dispensa ao fim de três anos e meio não foram explicadas pela empresa e Hilal diz somente que houve uma desavença quanto a um serviço. À embaixada dos EUA em Cabul, tanto bastou para rejeitar o pedido de SIV por Hilal não cumprir a exigência de "serviço fiel e valioso". O seu pedido de revisão, o único a que tinha direito, foi igualmente rejeitado, apesar de 80 por cento das vezes resultar num avanço do processo.

Revisão dos SIV

O mês passado, que ajudaram no esforço de guerra, muitas vezes com risco da própria vida. O seu ministério anunciou que os programas SIV têm estado a ser revistos para analisar os atrasos e dar aos requerentes a possibilidade de contestar a rejeição. Também serão aplicadas medidas antifraude e outras alterações serão objeto de debate com as comissões do Congresso, "de forma a processar os pedidos da força mais rápida e eficiente possível", referiu um responsável sob anonimato. Terá também de ser garantida "a integridade do programa e a proteção da segurança nacional", sublinhou a mesma fonte à AP.

O Presidente Biden elevou este mês o limite das admissões de refugiados para 62.500, depois de meses de críticas generalizadas pela sua demora em rever em alta os tetos muito baixos impostos pelo antecessor, Donald Trump.

Apesar disso, "Estamos a processar SIV em Cabul e não temos planos de evacuação", referiu o mesmo alto responsável da secretaria de Estado. Em dezembro de 2020, o Congresso norte-americano emitiu 4.000 vistos, aumentando para 26.500 o número de afegãos que podem emigrar para o país com as suas famílias imediatas.

Proteção "evidente"

Noah Coburn, um antropólogo político, referiu à AP que poderão existir cerca de 300 mil afegãos que trabalharam de uma forma ou de outra para as forças NATO ou dos EUA nestes 20 anos de guerra. "Ou serviram ou não serviram", sublinhou Coburn, contestando também casos como o de Hilal.

"Existem muitos afegãos que não serão tolerados sob a ideia Taliban de como a sociedade deve funcionar", refletiu por seu lado Adam Bates, conselheiro do Projeto Assistência ao Refugiado.







Sobre o caso de Hilal sublinha que ser defendido por um oficial devia ser tido em consideração. “Mesmo que não seja abrangido pelo programa SIV, parece ser alguém que precisa de proteção evidente”, afirmou.