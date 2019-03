Várias companhias aéreas interditam Boeing 737-8 MAX

RTP12 Mar, 2019, 10:03 | Mundo

A autoridade de aviação civil chinesa solicitou às companhias da China que suspendessem os voos do Boeing 737-8 Max até à confirmação das autoridades norte-americanas e da Boeing "das medidas tomadas para garantir efetivamente a segurança dos voos".



Na China, um total de 76 Boeing 737 MAX foram entregues a uma dúzia de companhias aéreas chinesas, incluindo a Air China, a Hainan Airlines e a Shanghai Airlines, segundo um relatório publicado em janeiro no site do fabricante norte-americano.



Também a companhia brasileira GOL suspendeu temporariamente o uso dos seus sete aviões Boeing 737 – 8 MAX, utilizados em voos internacionais de longo curso.



"Os clientes com viagens previstas nessas aeronaves serão reacomodados em voos da empresa ou de outras companhias aéreas. A central de atendimento da GOL fará contacto proativo para a realização destes ajustes", afirma num comunicado.



A decisão foi partilhada no site da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) brasileira.



A GOL tem sete aeronaves do modelo 737-8 MAX que operam, maioritariamente, em rotas para os Estados Unidos, América do Sul e Caraíbas.



Também o regulador da aviação civil de Singapura decidiu proibir os aviões Boeing 737 MAX de sobrevoarem o território.



A autoridade de aviação civil de Singapura anunciou a "suspensão temporária das operações de todas as variantes do avião Boeing 737 MAX de e para Singapura, à luz de dois acidentes fatais envolvendo 737 MAX em menos de cinco meses", indicou, em comunicado.



A companhia aérea indiana Jet Airways também suspendeu os voos dos seus Boeing 737 MAX.



"A Jet Airways tem cinco Boeing 737 MAX na sua frota, mas nenhum desses aparelhos está atualmente em operação e a companhia aérea está em contacto com o fabricante e o órgão regulador", informou a empresa em comunicado.



A companhia aérea argentina Aerolineas Argentinas juntou-se a outras empresas e anunciou também a “suspensão temporária da exploração comercial” dos seus cinco Boeing 737 MAX 8.



A empresa Aerolineas Argentinas referiu que “antes de tudo a segurança”, sublinhando que é a sua prioridade.





A companhia aérea argentina, que na sua frota de 82 aparelhos tem cinco modelos Boeing 737 MAX 8, indicou que “está a acompanhar as investigações em curso. A companhia aérea indiana Jet Airways também suspendeu os voos dos seus Boeing 737 MAX 8, assim como a Cayman Airways e a sul-africana Comair. Também a Eastar, da Coreia do Sul, decidiu manter os aparelhos em terra.



Grande parte continua a usar o aparelho

EUA e Europa investigam

EUA obrigam Boeing a fazer modificações

Caixas negras encontradas

A bordo do voo ET 302 da Ethiopian Airlines seguiam 157 pessoas (149 passageiros e oito tripulantes) de 35 nacionalidades.





O avião caiu numa zona chamada Hejeri, perto da cidade de Bishoftu, a 42 quilómetros a sudeste da capital da Etiópia.

As causas do acidente ainda não são conhecidas, mas este é o segundo acidente envolvendo um Boeing 737 MAX. O primeiro ocorreu ao largo da costa da Indonésia, em circunstâncias semelhantes, em 29 de outubro, e resultou também na morte de todos os ocupantes.

737 MAX 8 é última versão da Boeing

O Boeing 737 Max 8, que este domingo caiu na Etiópia, é a última versão da gama 737 da fabricante americana, o avião de passageiros mais vendido do mundo.



O 737 Max 8 garante uma redução no combustível e nas emissões de CO2 face a versões anteriores, tendo entrado ao serviço pela primeira vez em maio de 2017, num voo entre Kuala Lumpur e Singapura, de acordo com a agência Efe. O preço destas aeronaves ronda os 110 milhões de dólares (97,8 milhões de euros à cotação atual).



O avião tem uma capacidade máxima para 210 passageiros e um alcance de voo de 6.570 quilómetros e foi lançado para concorrer com o A320 da Airbus.



Este modelo substituiu o 737-800 com motores maiores, mais silenciosos e tecnologicamente mais avançados, sendo que a Boeing salienta que os seus custos de operação são os mais reduzidos para aquele tipo de aeronave, com uma diminuição de oito por cento dos custos por assento face aos concorrentes, devido à diminuição das necessidades de manutenção.



A carteira de encomendas do Max 8 ultrapassa as 5.100 unidades, sobretudo por parte das companhias aéreas low cost.





c/ Lusa



