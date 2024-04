Várias pessoas esfaqueadas num centro comercial de Sydney

Tenho a informação que há cinco vítimas mortais”, disse o comissário adjunto da polícia de Nova Gales do Sul, Anthony Cooke, numa conferência de imprensa. ”, disse o comissário adjunto da polícia de Nova Gales do Sul, Anthony Cooke, numa conferência de imprensa.“Isto é bastante cruel”, afirmou Cooke, que admitiu que o número de mortes pode aumentar, pois alguns dos feridos estão em estado grave.

O agressor foi abatido pela polícia. “”, referiu a polícia australiana, que descartou também a possibilidade de haver um segundo suspeito.O comissário assistente de polícia Anthony Cooke indicou que o suspeito agiu sozinho e que as autoridades ainda não sabem quem é o agressor nem as motivações do ataque.





Our hearts go out to those injured and we offer our thanks to those caring for them as well as our brave police and first responders. — Anthony Albanese (@AlboMP) April 13, 2024



Segundo testemunhas, as pessoas entraram em pânico e procuraram abrigo enquanto a polícia tentava proteger a zona.Várias pessoas refugiaram-se num supermercado, onde permaneceram durante cerca de uma hora.

As imagens das câmaras de vigilância difundidas pelos meios de comunicação australianos mostram um homem com uma grande faca a correr pelo centro comercial e pessoas feridas deitadas no chão.“Os primeiros pensamentos de todos os australianos estão com as pessoas afetadas e com os seus entes queridos”, escreveu o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, na rede social X (ex-Twitter).Vídeos publicados nas redes sociais mostram várias ambulâncias e carros da polícia, bem como uma multidão de pessoas, em redor do centro comercial.





c/ agências