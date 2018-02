Vários feridos após tiroteio em cidade italiana

RTP03 Fev, 2018, 12:07 / atualizado em 03 Fev, 2018, 12:22 | Mundo

O jornal local Corriere Adriatico fala em seis feridos, quatro deles em estado grave, informações que até ao momento não foram confirmadas pela polícia.



Entretanto, o prefeito da cidade, Romano Carancini, pediu à população que permaneça em casa.



Per ragioni di sicurezza il sindaco Romano Carancini invita i cittadini a rimanere chiusi nelle case, nei luoghi di lavoro e nelle scuole a causa di una situazione di pericolo che si è venuta a creare in città dovuta a un uomo armato che sta girando per Macerata. — Comune di Macerata (@ComuneMacerata) 3 de fevereiro de 2018

De acordo com a agência Ansa, foram disparados disparos de um Alfa Romeo com duas pessoas a bordo. Um homem foi detido pela polícia, revelou a comuna de Macerata.Segundo o Corriere della Sera , uma das teses que a polícia admite é a de "vingança" contra a comunidade nigeriana naquela cidade devido ao homicídio de Pamela Mastropietro.Um homem de origem nigeriana foi recentemente acusado de matar e mutilar o corpo da jovem. O tiroteio desta manhã ocorreu junto ao local onde decorrem as investigações deste homicídio.