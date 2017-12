Vários mortos em ataque suicida na capital da Somália

Lusa14 Dez, 2017, 07:52 | Mundo

"Um homem com um cinto de explosivos entrou no recinto disfarçado de polícia e fez-se explodir", disse um responsável da polícia Mohamed Abdulle, que mencionou a existência de numerosas vítimas, mas sem fornecer um balanço.



De acordo com testemunhas, os polícias estavam reunidos para a parada matinal, num pátio ao ar livre, quando o alegado bombista chegou.



"Os socorristas ainda estão a retirar vítimas", declarou. O recinto atacado pertence à mais importante academia de polícia da Somália.



Uma testmunha, Hussein Ali, contou que "alguns polícias já estavam na formatura e outros estavam a chegar, quando o homem, disfarçado de polícia, entrou e acionou os explosivos". Ali acrescentou que "as ambulâncias levaram mortos e feridos".



O atentado ainda não foi reivindicado. Os `shebab`, filiados na rede terrorista Al-Qaida, atacam regularmente as forças policiais na Somália.



O atentado mais mortífero no país causou 512 mortos, quando a 14 de outubro passado, um camião armadilhado explodiu em Mogadiscio, de acordo com uma comissão que apoia as vítimas desse ataque.