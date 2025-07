Vários mortos por asfixia e debandada em posto de distribuição de ajuda de Gaza

Pelo menos 21 pessoas morreram, incluindo 15 por asfixia devido ao gás lacrimogéneo disparado contra palestinianos que procuravam comida num dos centros de distribuição de ajuda humanitária gerido pela Fundação Humanitária de Gaza (GHF), segundo informou o Ministério da Saúde do território. A fundação apoiada pelos Estados Unidos e Israel alega que as mortes ocorreram no âmbito de uma "onda caótica e perigosa" provocada por elementos do Hamas.