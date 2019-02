Venezuela anuncia fecho da fronteira com a Colômbia

Mário Aleixo - RTP23 Fev, 2019, 06:47 / atualizado em 23 Fev, 2019, 06:52 | Mundo

Numa publicação divulgada na rede social twitter, na última madrugada a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, afirmou que o Governo vai "fechar temporariamente" as pontes Simón Bolívar, Santander e Unión.







O jornalista da Antena 1, Nuno Amaral, testemunhou essa decisão.















A medida surge depois do presidente, Nicolás Maduro, ter encerrado a fronteira com o Brasil, onde, no mesmo dia, confrontos entre o exército e uma comunidade indígena deixaram pelo menos dois mortos.A entrada de ajuda humanitária, especialmente os bens fornecidos pelos Estados Unidos, no território venezuelano tem sido um dos temas centrais nos últimos dias do braço-de-ferro entre o autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, e Nicolás Maduro.O Governo venezuelano tem insistido em negar a existência de uma crise humanitária no país, afirmação que contradiz os mais recentes dados das Nações Unidas, que estimam que o número atual de refugiados e migrantes da Venezuela em todo o mundo situa-se nos 3,4 milhões.Maduro encara a entrada desta ajuda humanitária como o início de uma intervenção militar por parte dos norte-americanos e tem justificado a escassez com as sanções aplicadas por Washington.