Venezuela. Delegada da UE tem até hoje para abandonar o país

A ordem de expulsão acontece depois de Bruxelas ter sancionado 11 funcionários de Caracas por violação do funcionamento democrático da Assembleia Nacional.



Na Venezuela, acabam de ser marcadas eleições legislativas para o dia 6 de dezembro, sendo que a comissão eleitoral nomeada por Nicolas Maduro está a ser fortemente contestada pela oposição.



O sufrágio irá eleger uma nova Assembleia Nacional e pode representar a saída de Juan Guiadó do lugar de presidente daquele órgão.



A oposição, liderada por Guaidó, faz um apelo à comunidade internacional para que nomeie uma comissão eleitoral imparcial e de confiança.



Entretanto, em Londres, a justiça britânica acaba de anunciar que é Juan Guaidó quem tem autoridade sobre as reservas de ouro depositadas no Banco de Inglaterra.



São 31 toneladas de lingotes de ouro no valor de 1.300 milhões de euros.