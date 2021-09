Venezuela nega acusações de incursão em espaço aéreo colombiano

"A incursão não autorizada de um avião venezuelano não tripulado" foi detetada após a entrada no país através de uma zona fronteiriça entre os dois países, segundo o ministério dos Negócios Estrangeiros colombiano.Uma alegação que, na opinião de Padrino, é uma fórmula do governo colombiano "baralhar o diálogo" que o executivo está a desenvolver no México.", escreveu o ministro da defesa venezuelano na rede social Twitter.A denúncia da Colômbia da incursão da aeronave no país aconteceu na mesma semana em que o número dois das forças armadas venezuelanas, Domingo Hernández Lárez, explicou que tem dados que mostram que um drone militar do país andino violou o espaço aéreo do país das Caraíbas, facto negado pelo governo colombiano.

A Colômbia e a Venezuela partilham uma fronteira de 2.219 quilómetros, mas as suas relações diplomáticas foram cortadas desde 23 de fevereiro de 2019 por ordem do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, na sequência de uma tentativa do líder da oposição Juan Guaidó de atravessar a fronteira a partir da cidade colombiana de Cúcuta, à frente de uma caravana de ajuda humanitária.