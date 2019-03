Venezuela: ONG denuncia morte de 15 doentes renais devido à falta de energia

Raquel Ramalho Lopes - RTP10 Mar, 2019, 08:45 / atualizado em 10 Mar, 2019, 11:23 | Mundo

"Entre ontem e hoje, registamos 15 mortes devido à falta de diálise. Nove destes mortos foram registados no estado de Zulia, dois no estado de Trujillo e quatro no hospital Pérez Carreño de Caracas", declarou Francisco Valencia, director da Coligação de Organizações para o direito à saúde e à vida (Codevida), citado pela agência France-Presse.







A ONG sublinha que a situação das pessoas com insuficiência renal é crítica porque quase todas as unidades de diálise estão paradas pelo apagão que afeta a Venezuela desde quinta-feira.







Maduro denuncia sabotagem internacional

Com mais de metade do país continua às escuras, o Presidente da Venezuela elogiou as forças armadas por se manterem leais a ele e por terem vencido “um golpe” orquestrado pelos Estados Unidos e pelo líder da oposição e presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó.









A discursar no Palácio de Miraflores, Nicolás Maduro denunciou um novo ataque informático dos Estados Unidos, que impediu o restabelecimento de energia em todo o país. Segundo Maduro, também Guaidó – a quem chama de “marioneta” dos Estados Unidos - estará envolvido nesta “guerra elétrica”.





“Hoje, 9 de março, tínhamos avançado para quase 70 por cento (no restabelecimento da eletricidade) quando sofremos, ao meio-dia, um outro ciberataque visando uma das fontes de energia que funcionava perfeitamente. Isto anulou tudo o que já tínhamos feito”, declarou.





De acordo com o ministro das Comunicações, o apagão foi provocado quinta-feira por um primeiro "ataque cibernético contra o sistema de controlo automatizado" da hidroelétrica de Guri, no sudeste do país. Esta unidade garante 80 por cento do abastecimento da Venezuela.

Guaidó apela a concentração em Caracas





Venezuela vive uma profunda crise política e social

Além das telecomunicações, a falha elétrica ameaça o abastecimento de água e começa a ameaçar os produtos frescos.Muitas lojas estão fechadas, enquanto as que se mantêm abertas recorrem a geradores.





“A situação para as pessoas que sofrem de insuficiência renal é muito difícil, crítica, falamos de 95 por cento das unidades de diálise, que poderá chegar hoje aos 100 por cento, paralisadas devido à falta de eletricidade”, acrescentou."Nas poucas unidades de diálise onde havia geradores elétricos, tornou-se difícil reiniciá-los por falta de combustível", disse ainda.Por isso, o diretor da Codevida admite que o número de vítimas mortais venha a aumentar, atingindo no limite 10.200 pessoas que normalmente precisam de fazer diálise na Venezuela.“Quarenta e oito crianças que dependem da única unidade de diálise pediátrica do país não puderam beneficiar da diálise”, esta sexta-feira, relata Francisco Valencia.Deputados fiéis a Juan Guaidó falam num número maior de mortes em hospitais devido à falta de luz: cinco adultos e 17 crianças.No entanto, a falta de energia elétrica e a falta de geradores elétricos nos hospitais também afetam outros pacientes, refere Francisco Valencia.O braço de ferro entre o líder da oposição, o autoproclamado presidente interino Juan Guaidó e o atual Presidente Nicolás Maduro levou milhares de venezuelanos para as ruas de Caracas, este sábado.“Eles convidaram as forças armadas a levarem a cabo um golpe militar, mas a sua resposta foi clara, eles derrotaram os conspiradores”, afirmou.Apesar das críticas de Maduro, vários especialistas citados pelas agências internacionais consideram que a falha de energia se deve à falta de investimento do Governo na manutenção da infraestrutura. Esta posição é corroborada por Juan Guaidó.O líder da oposição venezuelana pediu, este sábado, que os cidadãos de todo o país se deslocassem para a capital, a fim de participar num protesto contra o Presidente Nicolas Maduro.Dirigindo-se aos apoiantes no sudoeste de Caracas, Guaidó disse que o Governo de Maduro "não tem como resolver o problema energético que eles mesmos criaram"."Toda a Venezuela, para Caracas!", gritou Guaidó, mas sem referir a data prevista do protesto. "Os dias à frente serão difíceis, graças ao regime", acrescentou.Juan Guaidó voltou a admitir autorizar uma intervenção militar estrangeira “quando chegar o momento”, referindo-se ao Artigo 187 da Constituição.A multidão gritava "Intervenção! Intervenção!". "Todas as opções estão na mesa e dizemos com responsabilidade", referiu Juan Guaidó.A Venezuela está sem eletricidade desde as 16h50 de quinta-feira (20h50 em Lisboa), o que também dificulta as comunicações móveis e o acesso à Internet.As principais pontes na fronteira entre a Venezuela e a Colômbia continuam encerradas.