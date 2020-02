Venezuela. PR quer processo "sem ruído" que não cause problemas à comunidade portuguesa

O Presidente da República defende o diálogo e dá prioridade à realização de eleições presidenciais no país que "legitimem um processo pacífico de evolução futura".



Atendendo à comunidade portuguesa naquele país, Marcelo diz ainda que "Portugal é o primeiro a querer (...) que o processo na Venezuela seja um processo sem ruído" e sem questões que coloquem problemas adicionais à comunidade portuguesa "do ponto de vista humano, do ponto de vista social e do ponto de vista da vida do dia-a-dia".