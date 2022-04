Venezuela proíbe circulação noturna de viaturas oficiais militares

"Fica terminante proibida a circulação de viaturas administrativas ou técnicas em todo o território nacional depois das 18h00 e até às 6h00 (entre as 23h00 e as 11h00 em Lisboa), assim como a circulação de motocicletas das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas ou de propriedade particular", de acordo com um documento "não classificado" do Comando Estratégico Operacional das Forças Armadas Bolivarianas da Venezuela.

O documento, assinado pelo general Domingo António Hernández e divulgado pela imprensa venezuelana, no domingo, justifica a medida, tendo em conta a "avaliação dos riscos e estatísticas de acidentes de trânsito em horas noturnas".

A instrução, "de caráter permanente", é dirigida aos "majores-generais, almirantes, comandantes de componentes militares e regiões estratégicas de defesa integral", bem como aos "generais de divisão e vice-almirantes, comandantes das zonas operacionais de defesa integral".