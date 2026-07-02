Mundo
Venezuela. Proteção Civil anuncia resgate de sobrevivente ao fim de sete dias
Foi concluída com sucesso, na Venezuela, a operação de resgate de um homem, que estava soterrado há mais de uma semana, após os graves sismos que abalaram o país.
(em atualização)
A operação foi liderada pela força operacional portuguesa que está na região de La Guaira.
O anúncio do salvamento da vítima foi feito pelo presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, José Manuel Moura, numa conferência organizada pela CNN Portugal. “Uma boa notícia. A força operacional conjunta que projetámos para a Venezuela acabou de resgatar uma vítima, ao fim de sete dias, depois de várias equipas terem abandonado, porque não justificava, porque a vítima estava numa situação muito difícil de extração. Mas valeu a pena toda a resiliência”, explicou José Manuel Moura.
A operação foi liderada pela força operacional portuguesa que está na região de La Guaira.
O anúncio do salvamento da vítima foi feito pelo presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, José Manuel Moura, numa conferência organizada pela CNN Portugal. “Uma boa notícia. A força operacional conjunta que projetámos para a Venezuela acabou de resgatar uma vítima, ao fim de sete dias, depois de várias equipas terem abandonado, porque não justificava, porque a vítima estava numa situação muito difícil de extração. Mas valeu a pena toda a resiliência”, explicou José Manuel Moura.