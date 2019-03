Venezuela. Serviços secretos detêm chefe de gabinete de Guaidó

RTP21 Mar, 2019, 10:21 / atualizado em 21 Mar, 2019, 10:24 | Mundo

“Desde as 2h24 funcionários do SEBIN assedia as casas do deputado e chefe de bancada da VP Sergio Vergara e o chefe do meu gabinete, o advogado Roberto Marrero. Neste momento mantêm-nos sequestrados no local”, escreveu nas últimas horas Juan Guaidó na sua conta no Twitter.



Pouco depois das 5h00 locais (9h00 em Lisboa), o denominado Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional deteve o braço direito do autoproclamado presidente interino, Roberto Marrero.



Os operacionais do SEBIN terão entrado sem mandado judicial nas casas de Marrero e Vergara no bairro de Las Mercedes, em Caracas. O momento da partida das viaturas dos serviços de informações foi captado em vídeo.



Sergio Vergara e Roberto Marrero acompanharam Juan Guaidó no périplo que este realizou por países da América Latina.



Francisco Sucre, presidente da Comissão de Política Externa da Assembleia Nacional da Venezuela, que tem operado como um ministro dos Negócios Estrangeiros de Juan Guaidó, está também ao corrente desta operação.



Sucre, que esteve em Lisboa até quarta-feira, partiu para Rabat. A RTP apurou que o presidente da comissão parlamentar não conta regressar a Caracas a breve trecho.



