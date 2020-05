Venezuela. Supremo Tribunal anula presidência parlamentar de Juan Guaidó

", indicou, numa comunicado divulgado "online", o STJ.O STJ proibiu também "a instalação de um parlamento paralelo ou virtual, o qual não tem nenhum efeito legal" e "qualquer pessoa pública ou privada que empreste ou ceda espaço para tal, será considerada em desacato e qualquer ato exercido como tal será nulo".A decisão do STJ foi tomada na sequência de um pedido de proteção constitucional da oposição contra a AN presidida por Luís Eduardo Parra Rivero.Para o tribunal, "não existe atuação fora do marco da competência constitucional", atribuída à nova direção do parlamento, nem "violação" dos direitos constitucionais.A sentença ordena que seja enviada uma cópia autenticada do processo e da decisão ao Ministério Público, para os correspondentes fins legais em relação às ações de Juan Guaidó.





Dois parlamentos







Deputado venezuelano pelo estado de Yaracuy, Luís Eduardo Parra Rivero foi proclamado presidente da AN em 5 de janeiro último, com os votos do Grande Polo Patriótico (minoria parlamentar desde finais de 2015).

Em dezembro de 2019, foi expulso do partido Primeiro Justiça, depois de ter sido acusado de pertencer, alegadamente, a uma rede de corrupção conhecida como Operação Alacrán (Escorpião).A oposição venezuelana afirmou que o objetivo da Operação Alacrán era evitar a reeleição de Juan Guaidó como presidente do parlamento, em janeiro de 2020. De acordo com a imprensa venezuelana, aguns parlamentares opositores teriam sido convidados a votar contra o líder opositor a troco de alguns milhões de dólares.A Venezuela tem, desde janeiro passado, dois parlamentos parcialmente reconhecidos, um de maioria opositora, liderado por Juan Guaidó, e um pró-poder, liderado por Luís Parra.A crise política, económica e social na Venezuela agravou-se desde janeiro de 2019, quando Juan Guaidó se autoproclamou presidente interino do país, até afastar Nicolás Maduro do poder, convocar um governo de transição e eleições livres. Guaidó conta com o apoio de quase 60 países.