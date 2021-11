Venezuela. Uma mulher assassinada a cada 27 horas

", disse o diplomata.Rafael Dochao Moreno falava em Caracas, durante uma conferência de imprensa em que anunciou que a UE estava a preparar, para sábado a 4.ª Corrida da União Europeia contra a Violência contra as Mulheres, na qual tradicionalmente participam milhares de pessoas."Tento sempre dar um tom mais jovial às minhas apresentações, mas no caso de violência de género não posso ser muito jovial", exclamou o diplomata, que se referiu a expressões que são símbolo de violência.", disse Rafael Dochao Moreno.O diplomata começou a conferência de imprensa a afirmar que a violência de género, "é um flagelo mundial"."Ou somos capazes de o enfrentar juntos, homens e mulheres, ou não poremos um fim a este flagelo", acrescentou, frisando que "trabalhar em conjunto, denunciar a questão da violência contra as mulheres é responsabilidade de todos".





União Europeia procura combater flagelo







Por outro lado, explicou que a União Europeia "tem um plano de ação de género, que leva à realização de atividades em muitos países do mundo, particularmente na América Latina e Venezuela, financiando organizações da sociedade civil".", sublinhou.", disse.", explicou.

"Isto é algo que tem de ser iniciado desde a infância, nas escolas, que tem de ser feito mesmo no elevador que leva ao apartamento, ou na rua, quando se vê um homem a empurrar uma mulher, fazendo um gesto para dizer não. O que quer que façamos, vai fazer aquela pequena mudança que a sociedade necessita", concluiu Rafael Dochao Moreno.