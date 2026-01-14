Ventos fortes e hipotermia causam cinco mortos em Gaza

O Ministério da Saúde de Gaza informou também hoje que um menino de 1 ano morreu de hipotermia durante a noite, noticiou a agência Associated Press (AP).

Entre os mortos pela derrocada estão duas mulheres, uma rapariga e um homem, segundo o Hospital Shifa, o maior da Cidade de Gaza, que recebeu os corpos.

Três membros da mesma família --- Mohamed Hamouda, de 72 anos, a neta de 15 anos e a nora --- morreram quando um muro de oito metros de altura desabou sobre a sua tenda numa zona costeira do Mediterrâneo, na cidade de Gaza, informou o Hospital Shifa.

Pelo menos outras cinco pessoas ficaram feridas.

"O mundo permitiu-nos testemunhar a morte em todas as suas formas. É verdade que os bombardeamentos podem ter parado temporariamente, mas assistimos a todas as causas de morte imagináveis na Faixa de Gaza", frisou Bassel Hamouda após o funeral.

Uma segunda mulher morreu quando um muro desabou sobre a sua tenda na zona oeste da cidade, adiantou o Hospital Shifa.

Centenas de tendas e abrigos improvisados foram destruídos ou sofreram danos consideráveis, informou o gabinete humanitário da ONU.

A ONU e os seus parceiros humanitários têm distribuído tendas, lonas, cobertores e roupas, bem como artigos de nutrição e higiene, por toda a Faixa de Gaza, de acordo com o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários.

A maioria dos palestinianos vive em tendas improvisadas, uma vez que as suas casas foram reduzidas a escombros durante a guerra.

Quando as tempestades atingem o território, as equipas de resgate palestinianas alertam as pessoas para não procurarem abrigo em edifícios danificados, devido ao risco de derrocada.

Além das mortes devido aos desastres naturais, a UNICEF revelou hoje que cerca de 100 crianças palestinianas foram mortas em ataques israelitas na Faixa de Gaza, desde o início da trégua, em 10 de outubro, à razão de pelo menos uma por dia.

Estas vítimas mortais - 60 rapazes e 40 raparigas - foram atingidas "por ataques aéreos, ataques com drones, incluindo drones kamikaze" ou "tiros de tanques, munições reais", continuou, estimando que o números de crianças mortas neste período é, provavelmente, ainda maior.

Um funcionário do ministério da Saúde de Gaza, responsável pelo registo das vítimas, relatou 165 crianças mortas, desde o cessar-fogo, num total de 442 óbitos.

O cessar-fogo suspendeu a ofensiva que o Exército israelita tinha em curso na Faixa de Gaza desde outubro de 2023, em resposta aos ataques de milícias extremistas palestinianas lideradas pelo Hamas no sul de Israel.

Os ataques do Hamas causaram cerca de 1.200 mortos e 251 reféns, cuja devolução estava prevista no acordo de cessar-fogo, e a retaliação israelita provocou mais de 71.400 mortos, bem como a destruição da Faixa de Gaza.

O acordo de cessar-fogo faz parte de um plano norte-americano que prevê também o desarmamento do Hamas e o governo do enclave palestiniano por uma autoridade transitória.