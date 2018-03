Vereador assassinado a tiro no Brasil uma semana depois da morte de Marielle Franco

RTP20 Mar, 2018, 22:01 / atualizado em 20 Mar, 2018, 22:27 | Mundo

De acordo com a Polícia Militar, Paulo Henrique Dourado Teixeira estava no seu carro quando foi atingido por vários tiros que causaram a sua morte. Uma outra pessoa que o acompanhava no carro foi baleado numa perna, segundo a Globo.

O Comissário Evaristo Magalhães, da divisão de homicídios da Baixada Fluminense, disse que ainda não se sabe qual foi a motivação do crime mas que, embora a informação ainda seja preliminar, uma das linhas de investigação é crime político.

O corpo foi encontrado pouco depois das 9h00 locais na Estrada do Goiabal, em Pau Grande, com diversas marcas de tiros.

Paulo Teixeira tinha 33 anos e foi nomeado para o Conselho em 2016 pelo Partido Trabalhista do Brasil (PTB) na lista do deputado regional Renato Cozzolino, tendo recebido 536 votos. Era vereador suplente no Conselho de Magé.

O crime ocorreu uma semana após a morte, no centro do Rio de Janeiro, da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes, situação que causou uma forte contestação no Brasil e em vários países, com manifestações a apelar ao fim da violência.

Marielle Franco, uma crítica da intervenção militar na segurança no Rio de Janeiro e caracterizada pelo seu ativismo como defensora dos direitos humanos, tinha condenado a violência policial um dia antes do crime.

O Estado do Rio de Janeiro está desde há um mês sob intervenção federal (por decisão do Presidente Michel Temer) por questões de segurança. Esta decisão implica a mobilização e destacamento de militares nas ruas da cidade como forma de manter a ordem pública.

(com Lusa)