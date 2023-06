Veteranos da governação dominam lista de membros de novo Governo de Timor-Leste

O decreto que nomeia os membros do IX Governo constitucional foi assinado ao início da tarde de hoje pelo chefe de Estado, José Ramos-Horta, sendo depois enviado para o Jornal da República para publicação.

A lista de membros, uma versão inicial da qual foi entregue pelo primeiro-ministro indigitado, Xanana Gusmão, ao Presidente da República, José Ramos-Horta, na quinta-feira, foi alvo de intensas negociações, incluindo durante a manhã de hoje, segundo fontes partidárias e da Presidência da República.

O elenco governativo foi alvo de várias alterações de última hora, tendo chegado numa fase inicial a incluir mais de 60 elementos, entre membros do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), do Partido Democrático (PD) e independentes.

Foi posteriormente reduzida, com a saída da maior parte dos independentes, reconfiguração na estrutura e acerto de nomes, durante conversações que segundo fontes envolvidas duraram, só hoje, mais de cinco horas.

Entre os mais veteranos da governação em Timor-Leste destaque para o novo ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Agio Pereira, que integrou os últimos cinco executivos (ainda que o VIII apenas durante parte do mandato).

Os membros do Governo incluem vários elementos que estavam, até aqui, como assessores na Presidência da República, quatro dos quais foram membros de anteriores Governos (Tomás Cabral, Bendito Freitas, Helder Lopes e Dulce Soares, todos do CNRT), e três estreantes, o jurista Paulo Remédios, a independente Céu Brites e o assessor Augusto Trindade, do PD.

Bendito Freitas é o atual chefe da Casa Civil de José Ramos-Horta.

Na tarde de quinta-feira, Xanana Gusmão convidou os membros indigitados do executivo para um encontro num hotel de Díli, à porta fechada, sendo que a reunião acabou por não se realizar devido às dúvidas sobre a composição final.

As negociações que envolveram o CNRT e o PD prolongaram-se durante a noite de quinta-feira, tendo continuado com a Presidência da República durante a manhã de hoje.

Centenas de pessoas participam na cerimónia de tomada de posse, marcada por várias atividades culturais e uma exposição de ciência e tecnologia, organizada pela Presidência da República.

Esta é a composição do IX Governo Constitucional que toma posse numa cerimónia no Palácio Presidencial no sábado, perante centenas de convidados internacionais e nacionais:

- Primeiro-Ministro, Xanana Gusmão

- Vice-primeiro-ministro e ministro dos Assuntos Económicos e Desenvolvimento e ministro do Turismo e Ambiente, Francisco Kalbuadi (CNRT)

- Vice-primeiro-ministro e ministro coordenador dos Assuntos Desenvolvimento Rural, Mariano Assanami Sabino (PD)

- Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Agio Pereira (CNRT)

- Ministra das Finanças, Santina Viegas Cardoso (CNRT)

- Ministro dos Negócios Estrangeiros, Bendito Freitas (CNRT)

- Ministro da Justiça, Amândio Benevides (CNRT)

- Ministro da Administração Estatal, Tomás Cabral (CNRT)

- Ministra da Saúde, Élia Amaral (CNRT)

- Ministra da Educação, Dulce Soares (CNRT)

- Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura, José Honório da Costa Gerónimo

- Ministro dos Assuntos Combatentes da Libertação Nacional, Gil da Costa Monteiro `Oan-Soro` (CNRT)

- Ministro das Obras Públicas, Samuel Marçal (CNRT)

- Ministro dos Transportes e Telecomunicações, Miguel Manetelu Marques (CNRT)

- Ministro do Comércio e Indústria, Filipus Nino Pereira (PD)

- Ministro da Agricultura, Pecuária, Pescas e Florestas, Marcos da Cruz (CNRT)

- Ministro da Defesa, Pedro Klamar Fuik (Independente)

- Ministro do Petróleo e Recursos Minerais, Francisco Monteiro (CNRT)

- Ministro do Interior, Francisco Guterres (CNRT)

- Ministra da Solidariedade Social e Inclusão, Verónica das Dores (CNRT)

- Ministro da Juventude, Desporto, Arte e Cultura, Nélio Isaac (CNRT)

- Ministro do Investimento Estratégico, Gastão de Sousa (PD)

- Vice-ministro dos Assuntos Parlamentares, Adérito Hugo da Costa (CNRT)

- Vice-ministro das Finanças, Helder Lopes (CNRT)

- Vice-ministra para os Assuntos da ASEAN, Milena da Costa Rangel

- Vice-ministro para os Assuntos de Fortalecimento Institucional, Paulo Remédios (CNRT)

- Vice-ministro da Saúde I, José Magno (CNRT)

- Vice-ministro das Infraestruturas, Júlio do Carmo

- Vice-ministro da Administração Estatal, Jacinto Rigoberto (CNRT)

- Vice-ministro do Comércio, Augusto Trindade (PD)

- Vice-ministra da Solidariedade Social e Inclusão, Céu Brites (Independente)

- Vice-ministra da Saúde II, Flávio Brandão (PD)

- Secretária de Estado da Igualdade, Elvina de Sousa Carvalho

- Secretário de Estado da Comunicação Social, Expedito Dias Ximenes (Independente)

- Secretário de Estado das Terras e Propriedades, Jaime Xavier Lopes

- Secretário de Estado do Ensino Secundário e Escolas Técnicas, Domingos Lemos Lopes

- Secretário de Estado da Eletricidade, Água e Saneamento, Santos Noronha

- Secretário de Estado da Arte e Cultura, Jorge Soares Cristóvão

- Secretário de Estado das Pescas, Domingos dos Santos da Conceição (CNRT)

- Secretária de Estado da Pecuária, José Vieira de Araújo

- Secretário de Estado das Florestas, Ferdinando Vieira (PD)

- Secretário de Estado das Cooperativas, Arsénio Pereira da Silva (CNRT)

- SSecretário de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego, Rogério Araújo Mendonça (CNRT)

- Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural, Mateus dos Santos Talo

- Secretário de Estado dos Assuntos de Toponímia e Organização Urbana do MAE, Germano Santa Brites Dias

- Secretário de Estado da Proteção Civil, Mariano Reis

- Secretário de Estado dos Veteranos, César Merak