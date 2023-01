Viaturas blindadas, geradores e munições. Portugal vai enviar mais ajuda militar à Ucrânia

Em nota enviada esta sexta-feira à comunicação social, o Ministério da Defesa Nacional sublinha que o envio deste material eleva para 532 toneladas o total de "equipamento militar, letal e não letal, fornecido por Portugal à Ucrânia desde o início da agressão levada a cabo pela Rússia".







Desta vez, Portugal irá enviar, em concreto, 14 viaturas blindadas de transporte pessoal M113, oito geradores de "grande capacidade para produção de energia elétrica, mais munições de 120 mm e mais duas toneladas de equipamento médico e sanitário".







Na quinta-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zekensky indicava que Portugal era um dos países disponíveis para enviar carros de combate para a Ucrânia. Leopard 2, Portugal "participou numa reunião convocada pela Ucrânia e pela Polónia onde estiveram presentes os países que possuem esses meios".

Sobre os carros de combate, Portugal "participou numa reunião convocada pela Ucrânia e pela Polónia onde estiveram presentes os países que possuem esses meios".





Neste encontro, a ministra de Defesa mostrou de novo disponibilidade para oferecer treino à Ucrânia com este tipo de carros de combate. Manifestou ainda a disponibilidade, da parte do Governo português, para identificar "formas de apoiar a Ucrânia com esta capacidade", de forma coordenada com os parceiros.







Ainda na mesma nota, o Ministério da Defesa indica que Portugal integra a nova missão da União Europeia de assistência militar à Ucrânia, "que vai proporcionar treino em áreas como a inativação de engenhos explosivos, assistência médica em combate, defesa nuclear, biológica, química e radiológica, e instrução militar".





"Os formadores portugueses estarão na Alemanha a partir de fevereiro", acrescenta o Ministério liderado por Helena Carreiras.







Portugal reforça, por fim, a disponibilidade para receber 40 militares ucranianos feridos em combate no Hospital das Forças Armadas.







Sobre a ajuda concedida ao fim de quase um ano de guerra, o Governo português recorda que foi enviado para a Ucrânia, ao longo do ano de 2022, "armamento e munições, equipamento de proteção individual e de comunicações, viaturas blindadas de transporte de pessoal e veículos aéreos não tripulados de vigilância, equipamento médico e sanitário, e kits de primeiros socorros em combate".





Na reunião do Grupo de Contacto, que decorreu esta sexta-feira em Ramstein, na Alemanha, a ministra Helena Carreiras reafirmou, perante parceiros e aliados, "o compromisso de Portugal com a defesa da soberania e integridade da Ucrânia".







A nota indica ainda que o Ministério da Defesa Nacional e o Estado-Maior-General das Forças Armadas estão "em constante contacto com as autoridades ucranianas" e a analisar "as solicitações de Kiev", procurando corresponder "na medida das suas capacidades e disponibilidades".