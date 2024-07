Vices Kamala Harris e JD Vance defrontam-se em agosto

Em setembro, deverá haver novo debate televisivo entre Donald Trump e Joe Biden, revelou na noite de segunda-feira o presidente dos Estados Unidos.

Biden deu uma entrevista à NBC, na qual quis assinalar as divergências em relação a Trump. Isto apesar de ter ficado preocupado com o adversário político, na sequência do ataque a tiro que ocorreu há três dias.

Joe Biden mantém-se na corrida às eleições de novembro.Ainda sobre o atentado do passado sábado, a diretora do Serviço Secreto considera que esteve em causa uma falha de segurança inaceitável, que não podia ter acontecido.