Vídeo mostra polícia de Chicago a disparar sobre homem autista desarmado

17 Out, 2018, 17:51

Ricardo Hayes, de apenas 18 anos, passeava pelo sul de Chicago quando uma câmara instalada numa casa mostra o jovem a correr na rua. Pouco depois uma carrinha aproxima-se e o sargento Khalil Muhammad sai do veículo e, depois de Hayes dar alguns passos em direção ao polícia, Muhammad dispara sobre um braço e o peito do rapaz.





Os incidentes tiveram lugar no dia 13 de agosto de 2017, e as imagens do incidente foram divulgadas pela COPA, um gabinete civil norte-americano que procura encontrar responsabilidades na atuação das forças policiais na cidade de Chicago.









Depois de Ricardo Hayes fugir de casa por volta das cinco da manhã, o seu tutor alertou a polícia sobre o desaparecimento do jovem. Agora, com 19 anos, o jovem já recuperou dos ferimentos causados pelo polícia.“Como um adolescente negro com deficiência, o Ricky encontrava-se em risco elevado de sofrer violência policial”, disse Karen Sheley, que pertence à União das Liberdades Civis Americanas (ACLU), organização que colocou um processo em tribunal.Na altura, a polícia descreveu o incidente como um confronto armado, apesar de a ACLU declarar que não havia qualquer razão para ter havido disparos contra o rapaz.“O vídeo mostra que não há justificação para o polícia alvejar o rapaz e que a versão contada pela polícia de Chicago – de que o confronto se foi intensificando – é falsa”, disse Sheley.O áudio do telefonema do polícia para os bombeiros de Chicago foi divulgado, com o sargento Khalid Muhammad a declarar que o jovem fez movimentos próprios de quem estava armado.“O rapaz estava prestes a apontar-me uma arma. Andou até ao carro e tive de disparar”, pode ouvir-se.Depois da divulgação da COPA, o polícia está em baixa administrativa, à espera das conclusões da organização de Chicago.