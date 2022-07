Viktor Órban não quer que húngaros se tornem mestiços

O chefe do governo húngaro afirmou que os países onde há mistura já não são nações mas conglomerados.



O Comité Internacional de Auschwitz considerou as declarações de Orban "estúpidas e perigosas" e um dos mais antigos aliados e conselheiros do chefe do Governo húngaro demitiu-se.



O Comité diz que as declarações são idênticas às de Joseph Goebbels, ministro da propaganda do regime nacional-socialista.