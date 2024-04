Violência contra palestinianos aumenta após morte de adolescente israelita na Cisjordânia

, foi dado como desaparecido na sexta-feira. Após várias horas de buscas das autoridades, o seu corpo foi encontrado na Cisjordânia naquele que Israel descreve comoO primeiro-ministro Benjamin Netanyahu veio já garantir que os responsáveis pelo sucedido serão encontrados e pediu aos cidadãos israelitas não se coloquem no caminho das forças de segurança.Após divulgada a informação sobre a morte do adolescente,nas proximidades e deixaram em chamas várias casas e viaturas.Segundo as autoridades de saúde palestinianas, pelo menos uma pessoa morreu durante o tumulto, não sendo certo se terá sido baleada pelos colonos ou pelas forças de Israel.

Para além desta vila palestiniana, os colonos israelitas bloquearam a entrada de duas cidades naquela área este sábado e atiraram pedras a veículos que passavam, avançou a agência palestiniana de notícias Wafa. Oito pessoas terão ficado feridas.

Hamas pede a palestinianos que lutem



O Hamas já reagiu ao aumento dos confrontos na região, lançando um comunicado no qualA violência neste território da Palestina era já elevada antes de a guerra em Gaza ter começado, após os ataques do Hamas contra Israel a 7 de outubro do ano passado. No entanto, aumentou desde então, verificando-se cada vez mais confrontos nas ruas.Na Faixa de Gaza, onde continua sem ser alcançado um cessar-fogo,, de acordo com os dados lançados este sábado pelo Ministério da Saúde do enclave. Além destas vítimas mortais, registam-se 76.309 feridos.Só num espaço de 24 horas, terão morrido 52 pessoas e 95 ficaram feridas, segundo a mesma fonte.

c/ agências