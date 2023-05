Virgin Galactic regressou ao espaço dois anos depois

O voo, que é o quinto da empresa a cruzar a fronteira do espaço, foi o teste final antes do início das operações comerciais.

Agora anunciados para o final de junho, estes serviços são esperados há anos e cerca de 800 clientes já adquiriram os seus bilhetes.

O programa espacial da Virgin Galactic sofreu anos de atrasos, principalmente por causa de um acidente em 2014, que causou a morte de um piloto.

Depois, após o voo espacial ter transportado o próprio britânico Richard Branson em julho de 2021, a empresa anunciou uma pausa, dedicada a melhorar o seu equipamento.

Esta pausa durou muito mais tempo do que o planeado originalmente.

Esta quinta-feira, a missão denominada Unity 25 ocorreu a partir da base do Spaceport America, no deserto do Novo México (sudoeste).

A tripulação era constituída por funcionários da Virgin Galactic.

"Olhar para o nosso belo planeta lá de cima, algo que tão poucos humanos foram capazes de fazer, foi uma experiência solene, que me encheu de humildade e admiração", sublinhou um dos tripulantes, Christopher Huie, citado num comunicado da empresa.

Um enorme avião transportador, o VMS EVE, descolou às 15h15 de Lisboa, de uma pista convencional, com dois pilotos nos comandos.