Leonidio Paulo Ferreira - Subdiretor do Diário de Notícias28 Dez, 2017, 11:52 | Mundo

Personalidade do ano:





Acontecimento do ano:

Emmanuel Macron criou um partido maioritário a partir do nada, fez-se eleger presidente de França apesar da juventude e da inexperiência política e agora é visto como o potencial grande líder europeu, beneficiando da vitória curta de Angela Merkel na Alemanha, que fragilizou a chanceler. Resta saber se o que mostrou em 2017 foi um mero fenómeno ou se temos mesmo um estadista para o futuro.Congresso do PC Chinês deixou liderança de Xi Jinping reforçada, com o partido a manter o Estado sob rédea curta. China prossegue assim, evitando sobressaltos, a caminhada para primeira economia mundial e assume vontade de ultrapassar os Estados Unidos também como país farol da comunidade internacional, o que é a médio-prazo improvável apesar do isolacionismo de Donald Trump.