Volker Türk apela à cessação imediata de hostilidades

Em conferência de imprensa, a partir de Genebra, Volker Türk pediu às partes envolvidas na guerra que cumpram de forma clara o Direito Internacional e lançou um apelo à paz.





“Apelo aos chefes de Estado e de governo de todo o mundo para que defendam inequivocamente e se comprometam a defender o Direito Internacional em matéria de Direitos Humanos e a própria carta das nações Unidas. Não podemos permitir que mais pólvora seja acesa”, sublinhou Turk.O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos frisou ainda que, apesar desta guerra, a comunidade internacional não se pode esquecer do que se está ainda a passar em Gaza, onde há ainda um sofrimento inadmissível.





Entretanto, as Nações Unidas exigiram esta sexta-feira que o inquérito dos Estados Unidos ao bombardeamento de uma escola no sul do Irão, no sábado passado, seja rápido e transparente.