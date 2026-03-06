Mundo
Guerra no Médio Oriente
Volker Türk apela à cessação imediata de hostilidades
O alto comissário da PNU para os Direitos Humanos revela estar muito preocupado com o que está a acontecer no Médio Oriente, principalmente no sul do Líbano. Volker Türk considera que as ordens de evacuação em grande escala emitidas pelo exército israelita levantam sérias preocupações em matéria de Direito Internacional.
Em conferência de imprensa, a partir de Genebra, Volker Türk pediu às partes envolvidas na guerra que cumpram de forma clara o Direito Internacional e lançou um apelo à paz.
“Apelo aos chefes de Estado e de governo de todo o mundo para que defendam inequivocamente e se comprometam a defender o Direito Internacional em matéria de Direitos Humanos e a própria carta das nações Unidas. Não podemos permitir que mais pólvora seja acesa”, sublinhou Turk.O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos frisou ainda que, apesar desta guerra, a comunidade internacional não se pode esquecer do que se está ainda a passar em Gaza, onde há ainda um sofrimento inadmissível.